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19:14, 8 июня 2026Ценности

Желание мужчин скрыть свой рост объяснили

TNY: Рост мужчины напрямую влияет на успех в карьере и личной жизни
Мария Винар

Фото: FotoLabRitratto / Shutterstock / Fotodom

Журналисты The New Yorker (TNY) объяснили желание мужчин скрыть свой рост. Материал на данную тему опубликован на сайте издания.

Журналисты обратили внимание на пост одной девушки на платформе Reddit, в котором она рассказала, что на последних свиданиях потенциальные партнеры оказались совершенно не теми, кем они представлялись в дейтинг-приложении. «Я ходила на свидания с несколькими мужчинами, и они все врали о своем росте. Я просто в замешательстве», — посетовала она. При этом в комментариях под публикацией мужчины сами признались, что эта ложь нужна для того, чтобы попасть на свидание.

Основываясь на признаниях пользователей Reddit, редакторы обратились к исследованию 2008-го года, результаты которого показали, что более 80 процентов мужчин специально врут о своем росте на сайтах знакомств. В то же время они взяли во внимание опросы, в которых выяснилось, что рост напрямую влияет на успех в карьере и жизни.

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Авторы материала утверждают, что дискриминация мужчин по росту — не новое явление. В пример они привели изданную в 1945-м году книгу французского философа Мориса Мерло-Понти «Феноменология восприятия». В ней он объяснил, что размер животного или человека напрямую влияет на восприятие окружающими его доминантности в мире.

При этом, по мнению журналистов, желание мужчин ощущать себя сильным и востребованным подстегивает современное онлайн-движение looksmaxxing («максимизация внешности»). Его сторонники предлагают невысоким молодым людям носить обувь на платформе, выполнять упражнения на растяжку позвоночника или сделать остеотомию — удлинить ноги хирургическим путем.

Ранее сообщалось, что российские мужчины вслед за иностранцами начали стучать себе по лицу молотком ради брутальной внешности.

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