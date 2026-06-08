Желание мужчин скрыть свой рост объяснили

TNY: Рост мужчины напрямую влияет на успех в карьере и личной жизни

Журналисты The New Yorker (TNY) объяснили желание мужчин скрыть свой рост. Материал на данную тему опубликован на сайте издания.

Журналисты обратили внимание на пост одной девушки на платформе Reddit, в котором она рассказала, что на последних свиданиях потенциальные партнеры оказались совершенно не теми, кем они представлялись в дейтинг-приложении. «Я ходила на свидания с несколькими мужчинами, и они все врали о своем росте. Я просто в замешательстве», — посетовала она. При этом в комментариях под публикацией мужчины сами признались, что эта ложь нужна для того, чтобы попасть на свидание.

Основываясь на признаниях пользователей Reddit, редакторы обратились к исследованию 2008-го года, результаты которого показали, что более 80 процентов мужчин специально врут о своем росте на сайтах знакомств. В то же время они взяли во внимание опросы, в которых выяснилось, что рост напрямую влияет на успех в карьере и жизни.

Авторы материала утверждают, что дискриминация мужчин по росту — не новое явление. В пример они привели изданную в 1945-м году книгу французского философа Мориса Мерло-Понти «Феноменология восприятия». В ней он объяснил, что размер животного или человека напрямую влияет на восприятие окружающими его доминантности в мире.

При этом, по мнению журналистов, желание мужчин ощущать себя сильным и востребованным подстегивает современное онлайн-движение looksmaxxing («максимизация внешности»). Его сторонники предлагают невысоким молодым людям носить обувь на платформе, выполнять упражнения на растяжку позвоночника или сделать остеотомию — удлинить ноги хирургическим путем.

Ранее сообщалось, что российские мужчины вслед за иностранцами начали стучать себе по лицу молотком ради брутальной внешности.