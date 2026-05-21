Стандарты красоты женщин и мужчин снова изменились. Какие фигуры теперь считаются идеальными и почему?

Женщин снова стали привлекать мужчины с кубиками пресса вместо пивных животов

Не так давно, вопреки всему, женщин стали привлекать мужчины с «пивными животами». Однако их вкусы снова кардинально поменялись, и теперь эталон — мускулы, рельефный пресс и подтянутые тела. Мужчины же признались, что их не так уж привлекают в женщинах осиные талии и экстремальная худоба, к которой стремится большинство звезд, а мягкие и пышные фигуры, как у Бейонсе, выглядят намного соблазнительнее. С чем связаны такие перемены в стандартах красоты — разбиралась «Лента.ру».

Какими стали новые эталоны красоты

Пивные животы, считавшиеся вершиной мужской привлекательности совсем недавно, перестали нравиться женщинам. На смену привычному эталону мужской красоты приходит атлетическое телосложение — как у звезды нового «Гладиатора» Пола Мескала и любимчика зумеров Джейкоба Элорди.

К такому выводу пришли аналитики сайта для взрослых SoloFun, которые провели исследование на тему «идеальных» типов фигур. Для опроса эксперты пригласили более двух тысяч участников и показали им изображения тел с разным содержанием жира.

Рассматривая мужскую внешность, женщины отдавали предпочтение спортивной форме с содержанием жира около 15 процентов — именно такой внешний вид сейчас воспринимается как здоровый и естественно подтянутый.

В то же время, вопреки типичным ожиданиям, к женщинам такие жесткие требования не предъявляются. Сегодняшние мужчины предпочитают не изящные и худые женские фигуры, а мягкие пышные формы, как у плюс-сайз-модели Эшли Грэм или певицы Бейонсе.

Примечательно, что пользователи соцсетей чаще видят на экранах инфлюэнсерш с накачанным прессом и ультратонкой талией, но в жизни они при этом выбирают партнерш с более округлыми формами.

Женские тела с содержанием жира в организме около 30 процентов по популярности превзошли экстремальную худобу

Почему теперь женщины тяготеют к атлетичным мужчинам

Согласно самым популярным научным теориям, женщины ассоциируют большие мышцы с силой, здоровьем и способностью защищать. Профессор антропологии Ричард Брибиескас подтверждал, что накачанные мужчины, а также парни с «пивным животом» обычно являются более привлекательными для женщин именно с точки зрения продолжения рода.

По этой причине строители, электрики, фермеры и механики с кубиками пресса стали для женщин самыми желанными партнерами.

Я не думаю, что эти женщины на самом деле хотят вернуться к традиционным гендерным ролям. Допускаю, что они просто хотят немного снять с себя груз и почувствовать, что кто-то о них позаботится

Дженнифер Гансауллус социолог

Как будто в подтверждение тренда целый ряд звезд выбрали себе в партнеры «простых» рабочих. Супермодель Белла Хадид неожиданно вступила в отношения с ковбоем, а Лана Дель Рей вышла замуж за гида по местам обитания аллигаторов.

«Дело в стремлении к спокойствию, безопасности и более размеренному темпу после многих лет суеты. Сейчас все происходит так быстро, из-за чего умы и системы людей перегружены. Теперь их мечта — найти партнера, который дарит спокойствие, ясность и умиротворение», — объясняла сексолог Шамира Ховард.

И хотя раньше именно мужчины с животами ассоциировались с лаской, заботой, дружелюбием и другими качествами для долгосрочных отношений, теперь накачанные мышцы потенциальных партнеров становятся для женщин залогом безопасности и спокойствия, которого им так не хватает.

Женщины, вопреки мужским предпочтениям, продолжают худеть

Несмотря на преимущество округлых форм в глазах мужчин, женщины в погоне за худобой продолжают сидеть на диетах, изнурять себя тренировками и даже прибегать к помощи пластических хирургов. Не теряют популярности и различные инъекции для похудения, вопреки ряду побочек для организма.

Мода на фигуру, как на одежду или стрижки, неизбежно меняется. И когда тот или иной образ становится мейнстримом, состоятельным людям необходимо сохранить свою эксклюзивность — и они тут же изобретают что-то новое Стивен Уильямс президент Американского общества пластических хирургов

Нередко женщины стремятся достичь «идеальных параметров», не учитывая, что соотношение жировой массы для разных полов сильно отличается. Так, женщина с 15 процентами жировой массы тела обычно выглядит очень худой и может испытывать гормональные проблемы, в то время как мужчина с аналогичными показателями тела имеет хорошее здоровье и атлетичное телосложение.

Обладая 30 процентами массы жира, женщина становится более здоровой и внешне привлекательной, считают эксперты. Однако культура #Y2KSkinny, #2000sSkinny и прочие противоречивые тенденции заставляют девушек романтизировать жесткие стандарты красоты — даже вопреки предпочтениям мужчин.

Страх набора веса способствует развитию расстройств пищевого поведения и неудовлетворенности своим телом, подпитывает токсичную культуру диет, заставляя людей зацикливаться на еде и физических упражнениях нездоровым образом и открывая им доступ к мошенническим продуктам и модным диетам Эмма Беккет ученая

«Ежедневное созерцание тщательно отобранных, нереалистичных изображений худобы может заставить людей чувствовать себя недостаточно хорошими. Это создает замкнутый круг самокритики и низкой самооценки, который может перерасти в тревогу и депрессию», — подытожил сотрудник организации Manhattan Mental Health Стивен Бухвальд.