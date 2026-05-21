Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:02, 22 мая 2026Наука и техника

Перечислены убивающие батарею смартфона привычки

В BGR напомнили, что смартфон нельзя заряжать при экстремальных температурах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Распространенные привычки могут стать причиной раннего выхода из строя аккумулятора смартфона и самого устройства. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы рассказали, что люди часто совершают распространенные ошибки, которые фактически убивают батареи их телефонов. Специалисты перечислили самые известные из них. Они обратили внимание, что пользователи часто игнорируют функции интеллектуальной зарядки, которая оптимизирует силу тока, регулирует мощность и предотвращает аккумулятор от перегрева.

Еще одной вредной привычкой назвали использование дешевого зарядного устройства от неизвестного бренда. «Используйте только хорошо зарекомендовавшие себя кабели и адаптеры с многочисленными положительными отзывами», — напомнили журналисты. Также пользователей предостерегли от зарядки телефонов при экстремально высоких или очень низких температурах. В этом случае батарея гаджета начинает быстрее изнашиваться.

Владельцам телефонов напомнили, что высокая жара или сильный холод — главные враги аккумулятора. Причем проблема касается не только смартфонов, но электромобилей, ноутбуков и прочей техники с автономным питанием. Также специалисты рекомендовали не ронять устройство с высоты, чтобы не спровоцировать батарею на возгорание или взрыв.

В конце мая авторы портала How-To Geek перечислили культовые приложение для Android, которые устарели. К легендарным программам отнесли App2SD, Car Locator, Launcher Pro, PdaNet и другие утилиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    На украинских кладбищах захотели установить видеонаблюдение

    Названа техника для стимуляции сразу нескольких женских эрогенных зон

    15-летний серфер пережил нападение двух акул-людоедов и пожаловался на повышенное внимание

    Эндокринолог назвала сопровождающиеся бессонницей опасные заболевания

    Синоптик заявил о «съеживании» русской зимы

    Назван средний срок поиска работы в Москве

    В Европарламенте рассказали о тайном прозвище Каллас

    Мужчина узнал туалетный секрет возлюбленной и назвал ее омерзительной

    Стало известно о сети закрытых лабораторий на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok