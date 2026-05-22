Синоптик заявил о «съеживании» русской зимы

Синоптик Шувалов: Бесснежные зимы в России не станут нормой, они просто съежутся

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ТАСС заявил о том, что традиционная русская зима в ближайшее время «съежится».

По словам эксперта, бесснежные зимы в центральной части России не станут нормой, вероятность обильных осадков и морозов будет сохраняться.

«Традиционная русская зима просто "съежится", станет меньше по продолжительности, но она останется», — подчеркнул Шувалов.

Такие изменения в погоде жители страны могут увидеть уже через пять лет.

До этого глава Росгидромета Игорь Шумаков предупредил россиян о приближающихся «семимильными шагами» аномалиях, которые связаны с изменениями климата.