Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 22 мая 2026Мир

Потеряна связь с двумя судами в Персидском заливе

INA: Потеряна связь с двумя судами под флагом Боливии в Персидском заливе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Генеральная компания иракских морских портов сообщила о потери связи с двумя судами под флагом Боливии, находящимися в Персидском заливе. Об этом пишет агентство INA.

В заявлении указывается, что никаких сообщений и сигналов бедствия от данных судов не поступало. Они также не заходили в иракские территориальные воды.

Компанией были получены письма от органов безопасности нескольких портов в зоне Персидского залива, а также от владельцев двух судов с просьбой предоставить любые сведения о судах, так как связь с ними была потеряна.

В данный момент о расположении боливийских судов нет никакой информации. Компания продолжает операции по мониторингу в координации с поисково-спасательными службами стран региона.

Еще зимой же текущего года были опубликованы кадры захваченного российского танкер Marinera в Северной Атлантике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    Россиянка описала Турцию словами «творится что-то странное»

    Потеряна связь с двумя судами в Персидском заливе

    Украине и ее союзникам напомнили важный факт о России

    На украинских кладбищах захотели установить видеонаблюдение

    Названа техника для стимуляции сразу нескольких женских эрогенных зон

    15-летний серфер пережил нападение двух акул-людоедов и пожаловался на повышенное внимание

    Эндокринолог назвала сопровождающиеся бессонницей опасные заболевания

    Синоптик заявил о «съеживании» русской зимы

    Назван средний срок поиска работы в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok