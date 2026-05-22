Потеряна связь с двумя судами в Персидском заливе

INA: Потеряна связь с двумя судами под флагом Боливии в Персидском заливе

Генеральная компания иракских морских портов сообщила о потери связи с двумя судами под флагом Боливии, находящимися в Персидском заливе. Об этом пишет агентство INA.

В заявлении указывается, что никаких сообщений и сигналов бедствия от данных судов не поступало. Они также не заходили в иракские территориальные воды.

Компанией были получены письма от органов безопасности нескольких портов в зоне Персидского залива, а также от владельцев двух судов с просьбой предоставить любые сведения о судах, так как связь с ними была потеряна.

В данный момент о расположении боливийских судов нет никакой информации. Компания продолжает операции по мониторингу в координации с поисково-спасательными службами стран региона.

