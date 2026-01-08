Реклама

Опубликовано видео захваченного российского танкера Marinera

Захваченный российский танкер Marinera в сопровождении корабля США снят на видео
Захваченный российский танкер Marinera в сопровождении американского патрульного корабля сняли на видео. Кадры опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

7 января американские военные захватили в Северной Атлантике танкер Marinera, который несколько недель шел под российским флагом после того, как смог прорваться через морскую блокаду Венесуэлы.

Российские власти заявили, что судно имело временное разрешение на плавание под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту танкера находятся россияне.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал захваченное судно «фальшивым российским танкером».

