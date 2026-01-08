Реклама

Вице-президент США назвал захваченное судно Marinera «фальшивым российским танкером»

Вэнс заявил, что танкер Marinera притворялся российским для обхода санкций
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал захваченное судно Marinera «фальшивым российским танкером».

По его словам, таким образом танкер пытался обойти американские санкции.

«По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — заявил Вэнс.

7 января американские военные захватили в Северной Атлантике танкер Marinera, который несколько недель шел под российским флагом после того, как смог прорваться через морскую блокаду Венесуэлы. Российские власти заявили, что судно имело временное разрешение на плавание под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту танкера находятся россияне.

