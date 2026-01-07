Силы США объявили о задержании танкера Marinera

Европейское командование ВС США объявило о задержании танкера Marinera

Европейское командование Вооруженных сил (ВС) США объявило о задержании танкера Marinera. Об этом говорится в заявлении на странице командования в соцсети X.

«Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — следует из сообщения.

В операции участвовали Министерство юстиции и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

Ранее американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. По данным журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, это произошло «между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка».