16:44, 7 января 2026Мир

Военные США поднялись на борт танкера Marinera

Томлинсон: Американские военные поднялись на борт танкера Marinera
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nickeo23 / Shutterstock / Fotodom

Американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом со ссылкой на чиновников сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон в социальной сети X.

«Американские военные поднялись на борт танкера, подпадающего под санкции, между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о попытке американского десанта высадиться на танкер Marinera. При этом подробностей операции не приводилось.

Депутат Госдумы Андрей Колесник после сообщений о попытке американского десанта высадиться на танкер Marinera обвинил США в нарушении международных правил судоходства. Он назвал ситуацию опасной и отметил, что последствия инцидента будут зависеть от наличия жертв.

    Обсудить
