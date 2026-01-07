В России попытку США захватить танкер Marinera назвали опасным инцидентом

Депутат Колесник: США нарушают международное морское право

США нарушают международное право, которое разрешает судоходство и пролет самолетов над морем, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что американский десант пытался высадиться на танкер Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Подробности операции не приводятся.

Депутат отметил, что последствия инцидента будут зависеть от того, случатся ли жертвы. Также он назвал данную ситуацию опасной и напомнил, что США нарушают международные правила судоходства.

«Корабль под российским флагом — это то же самое, что наша земля. Так что я не знаю, зачем это американцам надо. Также дело в том, что там следует подводная российская лодка и где-то поблизости есть авиация. Но тем не менее инцидент не очень приятный. Я думаю, что дипломаты сейчас пытаются договориться. Плюс работают спецслужбы, есть каналы связи между США и Россией. Но все-таки не надо допускать столкновения, потому что это очень чревато», — прокомментировал Колесник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия якобы направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который США пытались захватить. Танкер, ранее известный как Bella 1, более двух недель пытался обойти американскую блокаду Венесуэлы.