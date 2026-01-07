Подлодка ВМФ России отправилась на защиту танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы. Его уже 17 суток преследует Береговая охрана США

Россия якобы направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Официального подтверждения этой информации нет. Агентство Reuters также не сумело получить комментарий от российской стороны.

Танкер, ранее известный как Bella 1, более двух недель пытался обойти американскую блокаду Венесуэлы. Судно не смогло пришвартоваться в одном из портов Боливарианской республики и загрузиться нефтью. Несмотря на то, что судно пустое, Береговая охрана США преследует его в Атлантике, пытаясь пресечь деятельность флота танкеров, перевозящих нелегальную нефть по всему миру, включая якобы нефть, продаваемую Россией на черном рынке.

Сам танкер находится под санкциями США с 2024 года в рамках кампании по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы). Его экипаж в основном состоит из выходцев из России, Украины и Индии.

Экипаж нарисовал на борту танкера российский триколор

21 декабря 2025 года американские силовики попытались подняться на судно для досмотра, но экипаж проигнорировал требования и вышел в Атлантику. Когда корабли Береговой охраны США начали преследовать танкер, на его борту появился российский флаг, судно переименовалось в Marinera и изменило регистрацию на российскую.

С тех пор за танкером ведется постоянная слежка. В частности, за Marinera наблюдают сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США.

Больше попыток высадиться на борт судна не предпринималось. Эксперты объяснили изданию, что попытка США применить силу также может открыть двери для ответных мер со стороны России и Ирана. Однако, по сведениям CNN, американские военные все же обсуждают возможность захвата танкера.

По данным системы отслеживания судов MarineTraffic, последний раз танкер включал передатчик посередине Атлантического океана, примерно на равном удалении от берегов США и Великобритании. Тогда же выяснилось, что Marinera двигается на северо-восток, в сторону российских территориальных вод. Сейчас судно находится примерно в 500 километрах к югу от Исландии.

Власти России обратили внимание на инцидент с танкером

Еще 31 декабря правительство РФ направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с просьбой прекратить преследование танкера. Документ был передан в Госдепартамент и в Совет национальной безопасности Белого дома.

Накануне МИД России сделал заявление о преследовании военными США российского танкера. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва внимательно отслеживает ситуацию. На Смоленской площади указали на тот факт, что Береговая охрана США действует в четырех тысячах километров от американского берега. При этом судно осуществляет плавание в соответствии с нормами международного права. В ведомстве выразили надежду на то, что страны Запада будут соблюдать принципы свободы судоходства в открытом море.