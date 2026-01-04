Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 4 января 2026Мир

Разведывательные самолеты США начали слежку за российским танкером

Три разведывательных самолета ВМС США начали слежку за российским танкером
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Lockheed Martin Photography by T / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за уже российским танкером Marinera. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что с 24 декабря танкер удирает от американских военных.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону не нужна венесуэльская нефть.

1 января стало известно, что правительство России направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с просьбой прекратить преследование шедшего в Венесуэлу танкера Bella 1, который американская сторона стремится задержать в рамках блокады судов, груженых венесуэльской нефтью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венесуэле раскрыли подробности похищения Мадуро

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    ВСУ начали притворяться мирным населением у Красноармейска

    Премьер Гренландии жестко ответил на угрозы Трампа

    Названа цель установки переносного ЗРК на российском беспилотнике

    Стало известно о радикальной просьбе Белого дома про главу СБУ

    В Сургуте нашли тело известного врача

    BMW врезалась в остановку с людьми в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok