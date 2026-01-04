В США сделали заявление о венесуэльской нефти

Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону не нужна венесуэльская нефть

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону не нужна венесуэльская нефть. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех».

По данным канала, Рубио рассказал об отсутствии интереса США к венесуэльской нефти. Но они не готовы позволить другим контролировать их нефтяную промышленность.

До этого он заявлял, что причиной вторжения в страну стала борьба с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

