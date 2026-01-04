В США объяснили причину вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Рубио объяснил причину вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление Рубио было сделано в ответ на вопрос журналистки телеканала NBC, спросившей почему для операции в Венесуэле руководство страны не запросило разрешение у американского конгресса. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

«Мадуро был задержан на территории Венесуэлы агентами ФБР, ему зачитали его права и вывезли из страны», — заявил Рубио в интервью телеканалу NBC.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране.

Ранее президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу.