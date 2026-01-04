Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 4 января 2026Мир

Лидер европейской страны назвал атаку на Венесуэлу концом международного права

Глава Сербии Вучич заявил о конце международного права после атаки на Венесуэлу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам лидера европейской страны, в мире доминирует право сильного, согласно которому прав тот, кто сильнее, и это единственный действующий принцип современной политики. В Белграде осознают уязвимость положения Восточной Европы на фоне разрушения прежнего мирового порядка.

«Никакие правила не действуют, международного публичного права не существует, порядок ООН существует лишь на бумаге», — отметил Вучич.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро фразой «так себе»

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    В многоквартирном доме в российском регионе произошел взрыв

    Посла Украины вызовут в МИД Чехии

    Президент Финляндии призвал к соблюдению международного права в Венесуэле из-за атаки США

    Папа Римский высказался о ситуации в Венесуэле

    Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий

    В Сочи произошло землетрясение

    Военный назвал направления самых ожесточенных боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok