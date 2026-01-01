Реклама

Стало известно о просьбе Москвы к США по поводу шедшего в Венесуэлу танкера

NYT: РФ просила США прекратить преследование шедшего в Венесуэлу танкера Bella 1
Александра Синицына
Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

Правительство РФ направило дипломатическую ноту Соединенным Штатам с просьбой прекратить преследование шедшего в Венесуэлу танкера Bella 1, который американская сторона стремится задержать в рамках блокады судов, груженых венесуэльской нефтью. Такие данные со ссылкой на источники передает The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Москва направила запрос в Госдеп США поздно вечером 31 декабря, его также получили в Совете национальной безопасности Белого дома.

Американцы почти две недели отслеживают передвижения этого танкера. Судно вышло из Ирана и направлялось за нефтью в Венесуэлу, когда ВС США попытались задержать его в Карибском море. По словам представителей береговой охраны, танкер шел без национального флага и у ведомства был ордер на его арест, так как судно числится в санкционных списках США.

Экипаж Bella 1, основная часть которого состоит из выходцев из РФ, Индии и Украины, не стал подчиняться и не дал американской береговой охране попасть на борт, а после танкер вернулся в Атлантический океан.

До этого NYT писало, что на борту судна нарисовали российский флаг, якобы таким образом экипаж надеялся получить защиту со стороны России. Bella 1 внесли в санкционный список США в 2024 году в рамках кампании по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

