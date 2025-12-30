Реклама

23:17, 30 декабря 2025Мир

Экипаж убегающего от американских военных танкера нарисовал на борту российский флаг

NYT: Экипаж танкера Bella 1, который преследуют США, нарисовал на борту флаг РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sepahnews / Globallookpress.com

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, который с 21 декабря преследует в Атлантическом океане Береговая охрана США, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, вероятно, пытаясь таким образом заявить о наличии российской защиты. Об этом заявили изданию The New York Times (NYT) два американских чиновника.

Танкер находится под санкциями США с прошлого года. Береговая охрана попыталась перехватить его в Карибском море, установив, что оно ходит по недействительным национальным флагом. Однако судно не подчинилось требованиям и продолжило плавание. С тех пор его преследуют американские силы.

Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера в Карибском море, поскольку судно до этого использовали для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой. Bella 1 внесли в санкционный список США в 2024 году в рамках кампании по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что американская армия будет задерживать все танкеры, выходящие из Венесуэлы до тех пор, пока глава южноамериканского государства Николас Мадуро не вернет все украденные американские активы.

