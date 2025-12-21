Реклама

02:32, 21 декабря 2025Мир

В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

Хегсет: США будут задерживать танкеры до возвращения Венесуэлой активов
Евгений Силаев
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Армия США будет задерживать все танкеры, выходящие из Венесуэлы до тех пор, пока глава южноамериканского государства Николас Мадуро не вернет все украденные американские активы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X.

«Президент Трамп ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в нее, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернет все украденные американские активы», — написал Хегсет.

ВС США в субботу, 20 декабря, поднялись на борт танкера, чтобы послать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По данным издания Axios, танкер перевозил венесуэльскую нефть, пытаясь обойти объявленную ранее блокаду.

