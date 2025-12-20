Axios: Военные США подали сигнал Мадуро с нефтяного танкера

ВС США в субботу, 20 декабря, поднялись на борт танкера, чтобы послать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, танкер перевозил венесуэльскую нефть, пытаясь обойти объявленную ранее блокаду. «Даже если мы не конфискуем нефть, это дает понять всем, кто решит играть в эту игру, что мы будем перехватывать вас по своему усмотрению. Кто вообще захочет идти на такой риск?» — заявил собеседник издания.

Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец рассказал, что потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью.