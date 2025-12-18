Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 18 декабря 2025Мир

Трамп выступил с одним требованием к Венесуэле

Трамп: США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Соединенные Штаты хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли венесуэльские власти. С таким утверждением выступил глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

По его словам, Венесуэла якобы незаконно завладела американскими активами, выдворив компании из США и забрав землю и права на добычу нефти.

«Наша страна будет сильной. Мы восстановим справедливость!» — отметил политик.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

В ответ на это правительство Венесуэлы ввело военный эскорт для танкеров в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Сексолог предупредила женщин о вреде порно

    Кармен Электра с торчащими из-под штанов стрингами снялась на фоне сугробов

    Новый глава МВД европейской страны распорядился избавиться от флага Украины

    Инновационный «Древоч» поможет российским военным спрятаться от дронов

    Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

    Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слухов о плане по активам России

    В Британии заявили о зависимости гарантий безопасности для Украины от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok