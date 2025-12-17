Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 17 декабря 2025Мир

Стало известно о планах Трампа объявить войну Венесуэле

Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время запланированного выступления в Овальном кабинете в 21:00 по местному времени (05:00 по московскому).

По его словам, американские законодатели вчера получили информацию о неизбежной войне с Венесуэлой, о которой может быть объявлено 17 декабря. «Я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он, в целом, довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал журналист.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. «Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще никогда не видели — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — написал глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    США приостановили санкции против ряда крупных российских банков

    В Конгрессе США призвали не игнорировать гонения на церковь на Украине

    Стало известно о планах Трампа объявить войну Венесуэле

    Губернатор Севастополя рассказал о попытке ВСУ атаковать город

    Украина оказалась на грани банкротства

    Фон дер Ляйен впала в отчаяние из-за России

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok