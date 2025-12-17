Стало известно о планах Трампа объявить войну Венесуэле

Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете

Журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время запланированного выступления в Овальном кабинете в 21:00 по местному времени (05:00 по московскому).

По его словам, американские законодатели вчера получили информацию о неизбежной войне с Венесуэлой, о которой может быть объявлено 17 декабря. «Я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он, в целом, довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал журналист.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. «Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще никогда не видели — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — написал глава Белого дома.