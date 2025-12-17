Реклама

Мир
03:35, 17 декабря 2025Мир

Трамп обвинил Венесуэлу в краже американской земли и нефти

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он указал, что сейчас у берегов Боливарианской республики скапливается значительная военная сила. «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще никогда не видели — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — заявил Трамп.

Также глава Белого дома объявил о признании действующих властей Венесуэлы иностранной террористической организацией. По его словам, «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.

