Трамп признал власти Венесуэлы террористами

Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией

Президент США Дональд Трамп признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. В связи с этим венесуэльский режим немедленно признается иностранной террористической организацией, добавил глава Белого дома.

Также Трамп сообщил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Ранее президент США в интервью Politico заявил, что дни Мадуро сочтены. При этом он отказался отвечать вопрос о том, планирует ли Вашингтон военное вторжение в Венесуэлу.