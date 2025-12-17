Реклама

03:07, 17 декабря 2025Мир

Трамп заявил о блокаде следующих в Венесуэлу и из нее подсанкционных танкеров

Трамп сообщил о блокаде следующих в Венесуэлу и из нее подсанкционных танкеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он объявил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», – написал он.

Он также признал действующие власти государства террористической организацией. Как утверждает Трамп, «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.

Ранее американский лидер заявил, что Штаты могут атаковать наркоторговцев Венесуэлы, Колумбии и других стран Латинской Америки на суше. Он добавил, что после ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев их поставки по морю сократились на 96 процентов.

