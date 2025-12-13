Реклама

11:55, 13 декабря 2025

Трамп пообещал ударить по «ужасным людям» в Латинской Америке

Трамп допустил удары по наркоторговцам стран Латинской Америки на море и суше
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США могут атаковать наркоторговцев Венесуэлы, Колумбии и других стран Латинской Америки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме, передает «Интерфакс».

По его словам, речь идет об ударах по «ужасным людям» из наркокартелей, действующих в странах Латинской Америки. Масштабное производство наркотиков ведется в Колумбии, Венесуэле, отметил он.

После ударов американских военных по лодкам предполагаемых наркоторговцев их поставки по морю сократились на 96 процентов, указал Трамп. Теперь США собираются сделать то же самое на суше, причем уже очень скоро, добавил он.

10 декабря президент США заявил о захвате «очень большого» нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и планах захватить еще несколько.

