23:18, 10 декабря 2025Мир

Трамп заявил о захвате «очень большого танкера» у берегов Венесуэлы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Трансляцию выступления американского лидера публикует YouTube-канал Fox News.

«Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», — сообщил Трамп.

До этого появилась информация о том, что два американских истребителя F/A-18 совершили короткий полет над водами у побережья Венесуэлы. Этот полет стал самым близким приближением американских военных самолетов к воздушному пространству Венесуэлы.

Ранее глава США заявил, что дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро сочтены. При этом Трамп отказался отвечать вопрос о том, планирует ли Вашингтон военное вторжение в Венесуэлу.

