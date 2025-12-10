Реклама

08:30, 10 декабря 2025Мир

США перебросили истребители к Венесуэле

AP: Истребители ВМС США совершили полет над Венесуэльским заливом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Два американских истребителя F/A-18 совершили короткий полет над водами у побережья Венесуэлы. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Пара истребителей Военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 пролетела над Венесуэльским заливом и провела в полете более 30 минут», — сказано в сообщении.

Отмечается, что этот полет стал самым близким приближением американских военных самолетов к воздушному пространству Венесуэлы.

По словам неназванного представителя Министерства обороны США, этот короткий полет носил «плановый тренировочный характер» и был направлен на демонстрацию боевых возможностей истребителей.

Однако источник не уточнил, были ли самолеты вооружены, подчеркнув при этом, что операция полностью проводилась над международными водами.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро сочтены. При этом он отказался отвечать вопрос о том, планирует ли Вашингтон военное вторжение в Венесуэлу.

