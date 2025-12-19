Трамп ответил на вопрос о начале войны США с Венесуэлой

Трамп не исключил вероятность начала войны США с Венесуэлой

Американский лидер Дональд Трамп не исключил того, что США могут начать войну с Венесуэлой. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я не исключаю этого, нет», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

При этом Трамп заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

Ранее политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова в беседе с «Лентой.ру» допустила, что администрация Трампа может пойти на бомбардировку критической инфраструктуры Венесуэлы, а также устроить захват ее нефтяных вышек. Как отметила эксперт, американский лидер намеренно давит на Каракас, чтобы продемонстрировать силу Вашингтона в «своем полушарии».