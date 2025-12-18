«Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

Политолог Коновалова-Алхименкова: США могут начать бомбардировку Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на бомбардировку критической инфраструктуры Венесуэлы, а также устроить захват ее нефтяных вышек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

Военное столкновение — плохая развязка для обеих сторон, включая и США. Но ограниченная бомбардировка критической инфраструктуры, захват нефтепромыслов не приведут к большим издержкам, а для Венесуэлы — это тяжелый удар Ксения Коновалова-Алхименкова старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

17 декабря журналист Такер Карлсон заявил, что президент Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете.

Параллельно с этим США приступили к демонстрации силы. 17 декабря четыре самолета палубной авиации США были подняты в небо у берегов латиноамериканской республики. Также американский лидер потребовал от Венесуэлы вернуть права на нефть.

Также ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford передислоцировалась на 600 километров к юго-западу от Пуэрто-Рико, открывая возможность наносить удары по венесуэльским объектам

Однако в ходе обращения к нации в Овальном кабинете Белого дома, Трамп ничего не сказал о планах начать боевые действия.

В ответ на последние заявления из США президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что защитит суверенитет страны в любых обстоятельствах.

Зачем Трамп усилил давление на Венесуэлу?

Как отметила Коновалова-Алхименкова, Трамп намеренно давит на Венесуэлу, чтобы продемонстрировать силу США в «своем полушарии».

Эта демонстрация силы направлена против внешних держав, которые поддерживают Венесуэлу. Это характерно в контексте новой Стратегии национальной безопасности США, где сделаны явные акценты на контроле Западного полушария с помощью силы Ксения Коновалова-Алхименкова старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности.

Ее важной чертой является выдвижение на первый план Латинской Америки. Администрация Трампа много пишет об угрозе миграции в США, необходимости борьбы с ней и ростом влияния других великих держав в Западном полушарии. Авторы текста даже напрямую ссылаются на «доктрину Монро».

Говоря о «доктрине Монро», авторы стратегии прямо используют понятие «поправка Трампа», что является отсылкой на «поправку Рузвельта» — доктрину 26-го президента США Теодора Рузвельта, который провозгласил право на вторжение в Латинскую Америку

При этом внутри США растет напряженность из-за возможной интервенции в Венесуэлу. 17 декабря Палата представителей США отклонила резолюцию о запрете военных действий против Каракаса без согласия Конгресса. Хотя инициатива Демократической партии провалилась, против нее проголосовали только 216 законодателей, а за — 210 конгрессменов.

Также, согласно опросу Quinnipiac University, большинство американцев выступают против начала боевых действий. Наибольший процент недовольных среди демократов — 89 процентов.

63% опрошенных американцев выступают против вторжения США в Венесуэлу

Чем может закончиться напряженность между США и Венесуэлой?

Коновалова-Алхименкова добавила, что Венесуэла будет делать ставку на переговоры с США и поиск компромисса с Трампом.

«Они попытаются задействовать многосторонние площадки, ООН, может быть, но это не принесет особого результата. В регионе все складывается не в пользу Мадуро. Так что двусторонние переговоры с США неизбежны, как и, скорее всего, какие-то уступки», — отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что правительство Мадуро остается стабильным. Причем возможное начало боевых действий ударит не только по президенту, но и по его противникам, которые открыто требуют от Трампа усилить давление. Например, лауреат Нобелевской премии мира, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо призывала США к военной эскалации.

Позиции Мадуро устойчивы, но сложно понять их пределы. Революции там не будет в ближайшее время, но если начнутся какие-то силовые акции США, это в любом случае создаст властям серьезные проблемы. Причем для оппозиции Мадуро тоже Ксения Коновалова-Алхименкова старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

Как Россия отреагирует на действия Трампа?

Коновалова-Алхименкова обратила внимание, что венесуэльская проблема практически не принимается во внимание в переговорах России и США.

Трамп выбрал правильное время для своей агрессии. Второго издания карибского кризиса с его весьма приличным исходом для СССР ждать не приходится. Мы поддерживаем Венесуэлу, но сейчас это скорее не будет иметь системного значения Ксения Коновалова-Алхименкова старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

При этом в Москве прокомментировали рост напряженности в Карибском бассейне. В МИД России выразили надежду, что США не допустят роковой ошибки по эскалации ситуации вокруг Венесуэлы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва видит нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы и считает такое положение дел потенциально опасным.

Мы наблюдаем нагнетание напряженности в регионе и считаем это потенциально очень опасным (...) Мы призываем все страны региона к сдержанности, чтобы избежать какого-то непредсказуемого развития ситуации Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля также напомнил, что Венесуэла является союзником и партнером России. Он отметил, что страны «находятся в постоянном контакте», в том числе и на высшем уровне.