Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 18 декабря 2025Мир

Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

Reuters: В США отклонили резолюцию о запрете военных действий в Венесуэле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Палата представителей США отклонила резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы или на ее территории без согласия Конгресса. Об этом сообщает Reuters.

Главный демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом внес на рассмотрение резолюцию, предусматривающую вывод Вооруженных сил США из состояния боевых действий с «любой террористической организацией, назначенной президентом, в Западном полушарии» без согласия Конгресса. Против ее принятия проголосовало 216 законодателей и 210 — за.

На голосование также вынесли вторую резолюцию главного демократа в комитете по регламенту Палаты представителей Джима Макговерна, которая обязывает президента США вывести американские войска из состояния боевых действий с Венесуэлой. За ее принятие проголосовали 211 законодателей, против выступили 213.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли венесуэльские власти. Он утверждает, что Венесуэла якобы незаконно завладела американскими активами, выдворив компании из США и забрав землю и права на добычу нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

    Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

    Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

    В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

    VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok