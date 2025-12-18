Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

Reuters: В США отклонили резолюцию о запрете военных действий в Венесуэле

Палата представителей США отклонила резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы или на ее территории без согласия Конгресса. Об этом сообщает Reuters.

Главный демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом внес на рассмотрение резолюцию, предусматривающую вывод Вооруженных сил США из состояния боевых действий с «любой террористической организацией, назначенной президентом, в Западном полушарии» без согласия Конгресса. Против ее принятия проголосовало 216 законодателей и 210 — за.

На голосование также вынесли вторую резолюцию главного демократа в комитете по регламенту Палаты представителей Джима Макговерна, которая обязывает президента США вывести американские войска из состояния боевых действий с Венесуэлой. За ее принятие проголосовали 211 законодателей, против выступили 213.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли венесуэльские власти. Он утверждает, что Венесуэла якобы незаконно завладела американскими активами, выдворив компании из США и забрав землю и права на добычу нефти.