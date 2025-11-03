Мир
15:31, 3 ноября 2025Мир

Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа к военной эскалации

Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо призвала Трампа свергнуть Мадуро
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо призвала администрацию президента США Дональда Трампа к военной эскалации в регионе, так как, по ее мнению, это единственный способ отстранить от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Ее слова передает издание The Latin Times.

«Усиление давления и эскалации — единственный способ заставить Мадуро понять, что пора уходить», — сказала она.

При этом Мачадо заявила, что у нее есть конкретный план действий на первые 100 часов после возможного падения режима.

Ранее стало известно, что США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Американские военные начали модернизировать заброшенную базу в Пуэрто-Рико.

