20:28, 2 ноября 2025

Стало известно о подготовке плацдарма США около Венесуэлы

Reuters заявил, что США готовят плацдарм возле Венесуэлы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Военные США начали модернизировать заброшенную базу в Пуэрто-Рико. Этот и другие объекты на Виргинских островах могут стать плацдармами Соединенных Штатов для усиления давления на Венесуэлу, пишет Reuters.

Опрошенные агентством чиновники, эксперты и военные предполагают, что строительство на объекте свидетельствует о подготовке США к длительным операциям в Карибском бассейне.

По спутниковым снимкам понятно, что стройка на заброшенной базе началась 17 сентября.

В свою очередь отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан заметил, что подобные изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное применение силы Вашингтоном в Карибском бассейне, отметив, что такая развязка событий противоречит Конституции США, Уставу ООН и Конвенции ООН по международному праву.

