МИД осудил провокации США против Венесуэлы

МИД РФ осудил применение США военной силы в Карибском бассейне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Россия осуждает провокации США против Венесуэлы и возможное применение силы в Карибском бассейне. Об этом указано в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, удары по якобы перевозящим наркотики суднам противоречат Конституции США, Уставу ООН и Конвенции ООН по международному праву. Она подчеркнула, что отношения России и Венесуэлы «развиваются в духе стратегического партнерства и не подвержены колебаниям внешней конъюнктуры».

«Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что корень всех связанных с наркотиками в США проблем находится в Вашингтоне, а не в Каракасе. «Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли», — отметила она.

