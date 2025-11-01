Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 1 ноября 2025Мир

В МИД оценили повод США для нападения на Венесуэлу

Захарова: Корень бед с наркотиками в США находится в Вашингтоне, а не в Каракасе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Корень всех связанных с наркотиками в США проблем находится в Вашингтоне, а не в Каракасе. Так повод для нападения США на Венесуэлу оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Официально сформулированная цель — антинаркотическая миссия. Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США — в самих США. Источник и причина этой заразы — не в Каракасе», — написала она.

По ее словам, установленная демократами система здравоохранения «подсаживает нацию на легальные наркотики», поскольку связанные контрактами с фармацевтическими компаниями врачи выписывают пациентам не лекарства, а более дешевые опиоиды. «Тем, кто в результате такого "лечения" опускается на социальное дно, улицы предлагают еще более эффективную таблетку — фентанил», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова ответила на вопрос о реакции Москвы на угрозы Каракасу со стороны Вашингтона. «Мы готовы плечом к плечу преодолевать угрозы, и не такое проходили», — подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости