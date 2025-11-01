В МИД оценили повод США для нападения на Венесуэлу

Захарова: Корень бед с наркотиками в США находится в Вашингтоне, а не в Каракасе

Корень всех связанных с наркотиками в США проблем находится в Вашингтоне, а не в Каракасе. Так повод для нападения США на Венесуэлу оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Официально сформулированная цель — антинаркотическая миссия. Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США — в самих США. Источник и причина этой заразы — не в Каракасе», — написала она.

По ее словам, установленная демократами система здравоохранения «подсаживает нацию на легальные наркотики», поскольку связанные контрактами с фармацевтическими компаниями врачи выписывают пациентам не лекарства, а более дешевые опиоиды. «Тем, кто в результате такого "лечения" опускается на социальное дно, улицы предлагают еще более эффективную таблетку — фентанил», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова ответила на вопрос о реакции Москвы на угрозы Каракасу со стороны Вашингтона. «Мы готовы плечом к плечу преодолевать угрозы, и не такое проходили», — подчеркнула она.