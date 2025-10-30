МИД России отреагировал на угрозы США Венесуэле фразой «и не такое проходили»

Захарова: РФ поддерживает Венесуэлу и готова плечом к плечу преодолевать угрозы

Россия поддерживает Венесуэлу и готова «плечом к плечу» преодолевать вызовы. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на вопрос о реакции Москвы на угрозы Каракасу со стороны Вашингтона, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы поддерживаем защиту национального суверенитета Венесуэлой и продолжаем находиться в контакте с венесуэльскими властями. Мы готовы плечом к плечу преодолевать угрозы, и не такое проходили», — подчеркнула дипломат.

Также Захарова пояснила, что заключенный с Венесуэлой договор охватывает «политическую сферу и военно-техническое сотрудничество».

27 октября президент России Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Стороны подписали документ 7 мая 2025 года, в рамках которого Москва и Каракас, в частности, будут развивать двусторонние связи в военной сфере.

29 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США готовят изощренный план по свержению власти в Венесуэле, увеличивая концентрацию американских войск у берегов страны.