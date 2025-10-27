Мир
14:21, 27 октября 2025Мир

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — утверждается в федеральном законе о ратификации договора.

7 мая Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого стороны, в частности, будут развивать двусторонние связи в военной сфере.

В октябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто высоко оценил договор о стратегическом партнерстве с Россией.

