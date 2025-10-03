Венесуэла оценила договор с Россией

Глава МИД Венесуэлы Хиль Пинто назвал договор с Россией уникальным для региона

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто высоко оценил договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Министр подчеркнул, что документ свидетельствует о высочайшем уровне отношений между Венесуэлой и Россией. По его словам, договор является уникальным для Латинской Америки.

В мае текущего года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого стороны, в частности, будут развивать двусторонние связи в военной сфере. Кроме того, Москва и Каракас договорились сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения.

До этого в Кремле прошли переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным.