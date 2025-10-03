Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 3 октября 2025Мир

Венесуэла оценила договор с Россией

Глава МИД Венесуэлы Хиль Пинто назвал договор с Россией уникальным для региона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Иван Хиль Пинто

Иван Хиль Пинто. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто высоко оценил договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Министр подчеркнул, что документ свидетельствует о высочайшем уровне отношений между Венесуэлой и Россией. По его словам, договор является уникальным для Латинской Америки.

В мае текущего года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого стороны, в частности, будут развивать двусторонние связи в военной сфере. Кроме того, Москва и Каракас договорились сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения.

До этого в Кремле прошли переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Samsung срочно изменила планы по выпуску смартфонов

    В Купянске целое подразделение ВСУ сдалось в плен ВС РФ

    Венесуэла оценила договор с Россией

    Следователи рассказали о найденных вещах в машине пропавшей семьи в российском регионе

    Арестованный российский чиновник заявил об отсутствии денег на побег

    «Чешский Трамп». Еще один противник помощи Украины скоро придет к власти в Европе. Чем он напугал ЕС и Киев?

    В сети назвали самые переоцененные города мира

    В ГД предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

    На месте пропавшей российской семьи заметили двух медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости