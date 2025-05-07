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18:46, 7 мая 2025Мир

Раскрыто содержание договоренностей России и Венесуэлы

Россия и Венесуэла договорились развивать военное сотрудничество
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого стороны, в частности, будут развивать двусторонние связи в военной сфере. Текст соглашения опубликован на сайте Кремля.

«Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран», — говорится в документе.

Кроме того, Москва и Каракас договорились сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями и разоружения. Страны также подчеркнули намерение совместно выступать против односторонних санкций, нарушающих Устав ООН.

Переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным прошли ранее в Кремле. Глава латиноамериканского государства прибыл в Москву 7 мая, чтобы принять участие в празднованиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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