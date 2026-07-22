Россиянам раскрыли способ избежать удара молнии

Физик Бычков: Чтобы избежать удара молнии, нужно лечь на землю

При нахождении в грозу на открытой местности — в поле, в горах или на пляже — нужно лечь на землю и постараться не двигаться, чтобы избежать удара молнии. Способ защититься от опасного явления раскрыл россиянам доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с РИАМО.

На пляже физик призвал ни в коем случае не приближаться к водоему: молния может ударить в воду, и электрический разряд распространится по ней — это может быть фатально для человека.

«Если гроза застала вас в лесу, не следует прятаться под одиноко стоящим высоким деревом. Лучше находиться среди невысокого густого подлеска, где нет возвышающихся деревьев», — посоветовал Бычков.

Ранее россиянам перечислили ошибки при встрече с шаровой молнией. Так, нельзя взаимодействовать со светящейся сферой, пытаться сфотографировать явление, а также накрыть его тканью или облить водой.