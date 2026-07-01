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11:32, 1 июля 2026Экономика

Россиянам перечислили ошибки при встрече с шаровой молнией

Ученый Литвинов: Нельзя пытаться накрыть тканью или сбить шаровую молнию
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: KREML / Shutterstock / Fotodom  

Шаровая молния — малоизученный учеными объект, который появляется крайне редко. Однако накопленные наблюдения позволяют уверенно говорить о действиях, которых следует избегать при встрече с ней, сообщил «Газете.Ru» Святослав Литвинов, кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА.

Главная ошибка — попытка взаимодействовать с шаровой молнией. Важно понимать, что наличие смартфона, а также другой техники никак не влияет на поведение шаровой молнии. Однако ошибкой будет пытаться сфотографировать явление, а также накрыть ее тканью или облить водой.

«Наиболее разумная тактика при появлении шаровой молнии — спокойное удаление на безопасное расстояние без резких движений. Пока механизм ее существования не раскрыт, осторожность остается единственной универсальной мерой безопасности», — заметил Литвинов. Если шаровая молния замечена, когда человек находится в машине, лучше оставаться в ней: металлический кузов автомобиля образует экранирующую конструкцию, защищающую от атмосферного электричества.

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков заявил, что исход встречи человека с шаровой молнией зависит от величины ее заряда и температуры.

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