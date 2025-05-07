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02:50, 7 мая 2025Мир

Президент Венесуэлы прибыл в Москву на мероприятия к 80-летию Победы

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Andres Gonzalez / dpa / Global Look Press

Глава Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Трансляцию его прибытия вела государственная телерадиокомпания VTV.

Вместе с Мадуро в РФ прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих.

Планируется, что в ходе визита венесуэльский глава встретится с президентом России Владимиром Путиным. В частности, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Ранее стало известно, что Россия направила приглашение на парад Победы послу США в Москве Линн Трейси. До этого помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что на параде Победы в Москве будут присутствовать 29 иностранных лидеров. В частности, на мероприятия прибудут главы Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины.

Также сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко согласился приехать на парад Победы в Москве в ответ на приглашение своего российского коллеги Владимира Путина.

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