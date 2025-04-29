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18:29, 29 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко ответил на приглашение Путина посетить парад Победы в Москве

Лукашенко согласился приехать на парад Победы в Москве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился приехать на парад Победы в Москве в ответ на приглашение своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер также поблагодарил Путина за возможность посетить Волгоград. Он подчеркнул, что город является впечатляющим местом, в котором невозможно находиться без дрожи.

«Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко прибыл в Волгоград 29 апреля. В рамках визита он вместе с Владимиром Путиным также посетил Мамаев курган.

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