Лукашенко ответил на приглашение Путина посетить парад Победы в Москве

Лукашенко согласился приехать на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился приехать на парад Победы в Москве в ответ на приглашение своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер также поблагодарил Путина за возможность посетить Волгоград. Он подчеркнул, что город является впечатляющим местом, в котором невозможно находиться без дрожи.

«Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко прибыл в Волгоград 29 апреля. В рамках визита он вместе с Владимиром Путиным также посетил Мамаев курган.