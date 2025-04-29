Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:56, 29 апреля 2025Бывший СССР

Путин и Лукашенко провели встречу в Волгограде

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел в Волгограде отдельную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что главы государств планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщает БелТА, в ходе переговоров президент Белоруссии заявил, что Минск и Москва должны выстроить отношения более тесные, чем в унитарном государстве.

Александр Лукашенко прибыл в Волгоград 29 апреля. В рамках визита он вместе с Владимиром Путиным также посетил Мамаев курган.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил текущее развитие украинского конфликта

    В России появился первый Гастротуристический атлас

    Безопасность в российском городе обеспечат с помощью искусственного интеллекта

    В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о якобы угрозе распространения холеры

    Лавров призвал не читать заявления украинских властей на ночь

    Лавров высказался о прямых переговорах с Украиной

    Сябитова назвала Джеки Чана секс-символом

    Опытная путешественница рассказала о жизни в одном из самых красивых сел в России

    МИД России призвал Германию прекратить убивать граждан Украины

    Звезда «Эйфории» в ультракоротких шортах посетила кантри-фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости