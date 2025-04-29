Путин и Лукашенко провели встречу в Волгограде

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

Президент России Владимир Путин провел в Волгограде отдельную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что главы государств планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщает БелТА, в ходе переговоров президент Белоруссии заявил, что Минск и Москва должны выстроить отношения более тесные, чем в унитарном государстве.

Александр Лукашенко прибыл в Волгоград 29 апреля. В рамках визита он вместе с Владимиром Путиным также посетил Мамаев курган.