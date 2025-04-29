Лукашенко прибыл в Волгоград на встречу с Путиным

Лукашенко прилетел в Волгоград на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Волгоград. Об этом сообщил приближенный к нему Telegram-канал «Пул Первого».

«Президента у трапа встретили девушки из ретровзвода МВД России по Волгоградской области. Девушки преподнесли хлеб-соль. Первому понравился: "Наш, белорусский!"», — говорится в публикации.

28 апреля стало известно, что Лукашенко прибудет в Волгоград для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут присутствовать президент Сербии Александр Вучич и председатель КНР Си Цзиньпин. Также прибудут лидеры Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон.