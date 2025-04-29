Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 29 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Волгоград на встречу с Путиным

Лукашенко прилетел в Волгоград на встречу с Путиным
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Волгоград. Об этом сообщил приближенный к нему Telegram-канал «Пул Первого».

«Президента у трапа встретили девушки из ретровзвода МВД России по Волгоградской области. Девушки преподнесли хлеб-соль. Первому понравился: "Наш, белорусский!"», — говорится в публикации.

28 апреля стало известно, что Лукашенко прибудет в Волгоград для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут присутствовать президент Сербии Александр Вучич и председатель КНР Си Цзиньпин. Также прибудут лидеры Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Будущий глава МИД Германии обратился к Путину

    Конкурент Кличко решил собрать Совет обороны Киева в отсутствие мэра города

    Москвичам назвали самый теплый день в начале мая

    Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

    ЦБ оценил влияние пошлин США на денежно-кредитную политику в России

    Военный эксперт назвал задачу ВС России в Сумской области

    Лазарева заявила о потребности россиян убегать от реальности

    В Москве закончились заморозки

    У семьи Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости