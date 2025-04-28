Объявлена дата встречи Путина и Лукашенко в российской городе

Лукашенко встретится с Путиным в Волгограде 29 апреля в рамках форума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде 29 апреля в рамках международного форума Союзного государства (СГ) «Великое наследие - общее будущее». Об этом пишет агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку», — говорится в публикации. Мероприятие запланировано на 29 апреля.

Уточняется, что Лукашенко также возложит цветы на историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии по его поручению могут амнистировать 8 тысяч человек в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.