Лукашенко захотел объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

В Белоруссии по поручению Лукашенко могут амнистировать 8 тысяч человек

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко могут амнистировать 8 тысяч человек в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В парламент внесен соответствующий законопроект. Как отмечается, в документе сохранены успешно апробированные в ходе амнистий прошлых лет подходы — за последние пять лет в Белоруссии были объявлены четыре амнистии. Предусмотрен и ряд новаций.

В начале года президент Белоруссии помиловал 15 осужденных. Среди них трое мужчин и пять женщин, которые совершили экстремистские преступления. Также в списке семь человек, осужденных за незаконный оборот наркотических средств, из них шестеро совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.

В августе 2024-го Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах — 14 женщин и 16 мужчин. Среди них есть люди пожилого возраста, а также имеющие серьезные заболевания. «Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — отмечалось на официальном портале белорусского лидера.