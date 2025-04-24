Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 24 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко захотел объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

В Белоруссии по поручению Лукашенко могут амнистировать 8 тысяч человек
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко могут амнистировать 8 тысяч человек в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В парламент внесен соответствующий законопроект. Как отмечается, в документе сохранены успешно апробированные в ходе амнистий прошлых лет подходы — за последние пять лет в Белоруссии были объявлены четыре амнистии. Предусмотрен и ряд новаций.

В начале года президент Белоруссии помиловал 15 осужденных. Среди них трое мужчин и пять женщин, которые совершили экстремистские преступления. Также в списке семь человек, осужденных за незаконный оборот наркотических средств, из них шестеро совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.

В августе 2024-го Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах — 14 женщин и 16 мужчин. Среди них есть люди пожилого возраста, а также имеющие серьезные заболевания. «Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — отмечалось на официальном портале белорусского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    «Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

    Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

    Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

    Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

    Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

    Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости