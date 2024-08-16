Лукашенко помиловал десятки осужденных за протесты

Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Белоруссии.

Как сообщается, помилование получили 14 женщин и 16 мужчин, осужденных за правонарушения в ходе протестов. Среди помилованных есть люди пожилого возраста, а также имеющие серьезные заболевания.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — подчеркивается в сообщении. МВД Белоруссии взяло на себя контроль за соблюдением обязательств помилованными.

Ранее Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера. Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер».