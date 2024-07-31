«Самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела». Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни немца Кригера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера.

Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности о том, чем была заменена исключительная мера наказания, в настоящее время неизвестны.

Для принятия решения Лукашенко пригласил «погруженных в процесс» людей, чтобы услышать подробности и узнать мнения по этому поводу.

Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать Александр Лукашенко президент Белоруссии

Глава государства отметил, что на встречу были приглашены в том числе следователь по делу Кригера, его адвокат, а также председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, который первым доложил президенту о диверсии.

Кригер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании

Рико Кригер попросил у президента республики Александра Лукашенко помилования. Информацию об этом подтвердил и его адвокат Владимир Горбач, выразив надежду на положительное решение.

Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства Владимир Горбач адвокат Рико Кригера

Юрист добавил, что у него нет данных, подтверждающих как помилование Кригера, так и отклонение соответствующего ходатайства.

Кригеру вынесли приговор по шести уголовным статьям

Гражданин Германии Рико Кригер был приговорен к высшей мере наказания 22 июля. Минский областной суд признал его виновным по шести уголовным статьям.

Немца обвинили в совершении взрыва на железной дороге с целью оказания воздействия на принятие решений органами власти и устрашения населения. Отмечается, что его курировал СБУ.

Помимо этого, Кригер обвинялся в терроризме, агентурной деятельности, незаконном хранении оружия, участии в экстремистском формировании и наемничестве.

Кроме того, в Белоруссии сообщили, что Кригер в качестве военного врача служил в запрещенном в стране полку имени Кастуся Калиновского, а именно в его структурном подразделении — иностранном механизированном батальоне «Западный». В составе этого подразделения граждане Белоруссии и Литвы с марта 2022 года воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

Белоруссия обвинила Германию в безразличии к судьбе своего гражданина

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт обвинила власти Германии в безразличии к судьбе своего гражданина.

Я на данный момент могу сказать одно: пока руководство Германии судьба их гражданина, судя по всему, совершенно не волнует. Похоже, им этот человек не нужен Наталья Эйсмонт пресс-секретарь президента Белоруссии

По словам Эйсмонт, Минск готов рассмотреть просьбы Берлина касательно судьбы Кригера, как только они поступят. Таким образом она ответила на вопрос, предполагает ли помилование пожизненное заключение или возможную выдачу Германии.

В Германии с облегчением восприняли новость о помиловании Кригера

МИД ФРГ с облегчением воспринял новость о помиловании Кригера, об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Мы можем подтвердить помилование данного человека. Эта новость приносит облегчение МИД Германии

МИД ФРГ не прокомментировал обстоятельства помилования и воздержался от ответа на вопрос, стояли ли за ним дипломатические усилия Берлина или возможные обмены.

