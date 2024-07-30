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22:20, 30 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии обвинили власти Германии в безразличии к судьбе помилованного Лукашенко немца

Эйсмонт: Германии безразлична судьба помилованного Лукашенко немца Кригера

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookrpess.com

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с РИА Новости обвинила власти Германии в безразличии к судьбе своего гражданина Рико Кригера, которого ранее помиловал лидер республики.

«Я на данный момент могу сказать одно: пока руководство Германии судьба их гражданина, судя по всему, совершенно не волнует. Похоже, им этот человек не нужен», — подчеркнула она.

По словам Эйсмонт, Минск готов рассмотреть просьбы Берлина касательно судьбы Кригера, как только они поступят. Таким образом она ответила на вопрос, предполагает ли помилование пожизненное заключение или возможную выдачу Германии.

30 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера.

Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Марина Совина
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