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22:36, 30 июля 2024Мир

В Германии с облегчением восприняли новость о помиловании немца в Белоруссии

МИД ФРГ с облегчением воспринял новость о помиловании Кригера в Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Pixabay

Официальный представитель МИД Германии заявил, что внешнеполитическое ведомство с облегчением восприняло новость о помиловании президентом Белоруссии Александром Лукашенко приговоренного к казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить помилование данного человека. Эта новость приносит облегчение», — заявили в Министерстве иностранных дел.

МИД Германии не прокомментировал обстоятельства помилования и воздержался от ответа на вопрос, стояли ли за ним дипломатические усилия Берлина или возможные обмены.

30 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера.

Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины.

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      Марина Совина
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