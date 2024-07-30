В Германии с облегчением восприняли новость о помиловании немца в Белоруссии

МИД ФРГ с облегчением воспринял новость о помиловании Кригера в Белоруссии

Официальный представитель МИД Германии заявил, что внешнеполитическое ведомство с облегчением восприняло новость о помиловании президентом Белоруссии Александром Лукашенко приговоренного к казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить помилование данного человека. Эта новость приносит облегчение», — заявили в Министерстве иностранных дел.

МИД Германии не прокомментировал обстоятельства помилования и воздержался от ответа на вопрос, стояли ли за ним дипломатические усилия Берлина или возможные обмены.

30 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера.

Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины.

